OSB sayısı 363’e çıktı

Sanayive Teknoloji Bakanlığı tarafından Beypazarı OSB'ye tüzel kişilik kazandırılmasıyla yurt genelindeki toplam OSB sayısı 363'e yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti hükümetleri döneminde OSB'lerimizin sayısını 191'den 363'e, üretimdeki sanayi parsellerinin sayısını 11 binden 59 bine, OSB'lerimizdeki istihdamı 415 binden 2.7 milyonun üzerine çıkardık" dedi.Beypazarı OSB ile Ankara'ya 13'üncü OSB'yi kazandırdıklarını anlatan Bakan Kacır, "OSB'lerde yaptığımız reform niteliğinde değişikliklerle, üretimimizi daha ileri taşıyacağız. Altyapısı sağlam, sürdürülebilir ve planlı sanayi alanlarımızla ülkemizin kalkınma yolcuğuna ivme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.