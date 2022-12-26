OSB’lerde 1 santim yer kalmadı

Son yıllarda Batı'nın tedarik üssü konumuna yükselen Türkiye'de sanayi yatırımları hız kesmiyor. Küresel ekonomilerde yaşanan büyük çalkantılara rağmen yerli ve yabancının yatırım iştahında büyük bir artış var. Bu iştahın en net görüldüğü yerler ise Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) oldu. Türkiye genelinde sanayinin kalbinin attığı OSB'lerde neredeyse boş parsel kalmadı. 2.5 milyon kişiye istihdam sağlayan OSB yönetimleri, yerli ve yabancı yatırımcıların taleplerine olumlu yanıt veremiyor. Talep patlaması sadece büyük şehirlerle sınırlı değil, Anadolu'da birçok OSB'de de kıran kırana bir yatırım yarışı var.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'de OSB'si olmayan il kalmadığını, 81 ilde 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, 34'ü Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olmak üzere toplam sayının 382'ye ulaştığını söyledi. Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini belirten Kütükcü, şunları söyledi: "Pandemide dahi hız kesmeyen üretim ve yatırım iştahı devam ediyor. Ancak pek çok OSB'mizde sanayicilerimize tahsis edecek alan bulamıyoruz. Bunun altında yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin çok uzun sürmesi yatıyor. Yeni planlı sanayi alanlarına ihtiyacımız var. Süreçleri mutlaka hızlandırmalı, yatırım yapmak isteyen sanayicilerimizi başımızın tacı yapmalıyız. Yeni yatırım fırsatlarını asla ıskalamamalıyız."Yatırımcıların talebini karşılamak için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kütükcü, "2023'te Sanayi Bakanlığımızın 28 ildeki OSB'lerde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 32 adet yeni proje ile 39 ilde 20 bin hektar büyüklüğünde 65 OSB'de ilave alan yer seçimi çalışmaları devam edecek. Yeni sanayi alanı üreterek yeni yatırımların önünü açarsak, bu rakamların çok daha ötesine geçecek potansiyele sahibiz" şeklinde konuştu.Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta bulunan Tekstil İhtisas OSB Başkanı Mustafa Narlı, il genelinde faaliyet gösteren 8 OSB'de 1 santim dahi boş yer kalmadığını söyledi. Başta tekstil olmak üzere çelik ve kuyumculuk gibi sektörlere yönelik büyük bir yatırım talebi olduğu bilgisini veren şehrin önde gelen iş insanlarından olan Narlı, şunları kaydetti: "Sanayicilerimizin yatırım iştahı çok yüksek. Sürekli yatırım için müracaat alıyoruz. Ancak yerimiz olmadığı için maalesef olumlu yanıt veremiyoruz. İş insanları olarak ülkemize inanıyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz. Ülkemizi, hep birlikte yeni yatırımlarla büyüteceğiz."Türkiye'nin önde gelen sanayi sitelerinden biri olan İMES'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, son yıllarda OSB'lere yönelik talep patlamasına dikkat çekti. İMES olarak tamamladıkları Dilovası'ndaki OSB'lerinin de dolduğu bilgisini veren Akar, "İki OSB'mizde de bir gram boş yer yok" dedi. Halen yatırımı devam eden Yalova ve Bandırma yatırımlarına da yüksek talep olduğunu anlatan Akar, "Hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan büyük talep var. Bu talebi karşılamamız lazım. Devam eden yatırımların bir an önce tamamlanıp hizmete alınması gerekiyor. Türkiye'nin üretim gücünde OSB'lerin büyük bir rolü var" diye konuştu.Yerli yatırımcıların yanı sıra Ortadoğulu yatırımcılardan da büyük yatırım talebi aldıklarını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kaya, "Maalesef OSB'lerde verecek yerimiz kalmadı" dedi. İldeki mevcut 5 OSB'nin de dolu olduğunu anlatan Başkan Kaya, bakanlığa genişletme talebinde bulunduklarını anlattı. "Sanayicinin bu konuda yoğun baskısı var" diyen Kaya, şunları anlattı: "Karacadağ ve Silvan Besi OSB yatırımlarımız devam ediyor. Diyarbakır işgücü bakımından oldukça cazip bir şehir. Bu da yatırımcıların kararında etkili oluyor."