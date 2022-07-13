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Giriş Tarihi: 14.7.2022

Osmangazi ile büyük tasarruf

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Osmangazi ile büyük tasarruf
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2.5 milyon saat tasarruf sağlandığını duyurdu. Araç başına ortalama 7,5 saat, yakıttan ise 1.5 milyon litre tasarruf elde edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedelinin 85 milyon lira olduğunu açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, otoyol ile mevcut güzergahın 100 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin de 8,5 saatten 3,5 saate indiğine işaret etti. "İstanbulİzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı, yoğun günlerde seyahat süresi 13 saate kadar çıkacaktı" diyen Karaismailoğlu, projenin en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü ile körfezin 6 dakikada geçildiğine vurgu yaptı.
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Osmangazi ile büyük tasarruf
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