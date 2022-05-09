Osmangazi Köprüsü’nde garanti aşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü 29 Nisan- 4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı. Yani garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı" dedi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'nda konuşan Karaismailoğlu, "Otoyolun kalanı için de yine araç garantilerinin en az yüzde 100'ü karşılandı. Proje açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20'ydi. Bugün yüzde 80'lere yaklaştı" diye konuştu. Değeri sıfır olan bir alanın, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar euro yatırım yapılarak bugün devlet aklıyla 22 milyar euronun üzerinde gelir kapısına dönüştürülen İstanbul Havalimanı'nda, sadece bayram tatilinde, 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, bu rakamın 1.331'inin iç hat olarak gerçekleştiğini, toplamda 670 bin yolcudan bahsedildiğini söyledi. Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle hayata geçirilen projelerin 'faydasız' ve 'hata' olduğu iddialarına da değinen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Onlar varsın yalan ve iftira dolu siyasetlerine devam etsinler. Bizler hizmet, eser üretmeye devam edeceğiz. Saydığım ekonomik faydaların hepsi, KÖİ ve YİD modelleri sayesinde ülkemizde kalıyor, vatandaşımızın cebinde kalıyor. Bu sayede Türkiye, 100 yılda katedeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor."ANKARA