Osmangazi Köprüsü’nde garanti aşıldı: Yüzde 120’nin üzerine çıktı

Değeri sıfır olan bir alanın, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar euro yatırım yapılarak bugün devlet aklıyla 22 milyar euronun üzerinde gelir kapısına dönüştürülen İstanbul Havalimanı'nda, sadece bayram tatilinde, 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, bu rakamın 1.331'inin iç hat olarak gerçekleştiğini, toplamda 670 bin yolcudan bahsedildiğini söyledi.