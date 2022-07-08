Osmangazi Köprüsü’nde trafik garantisi aşıldı: İşte geçiş sayısı

Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde trafik garantisi miktarı 35 bin iken ortalama trafik 50 bin 467'yi buldu. Yolun 3. kesimi olan Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahında da 17 bin olan garanti trafik miktarı aşıldı, ortalama trafik 23 bin 764 oldu.