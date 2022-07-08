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Giriş Tarihi: 8.7.2022 07:12 Son Güncelleme: 8.7.2022 07:16

Osmangazi Köprüsü’nde trafik garantisi aşıldı: İşte geçiş sayısı

SABAH
Osmangazi Köprüsü’nde trafik garantisi aşıldı: İşte geçiş sayısı

Osmangazi Köprüsü'nde bu yılın ocakhaziran dönemi için trafik garantisi miktarı 40 bin iken ortalama trafik 45 bin 590 oldu.

Yolun garanti trafik karşılama oranı yüzde 114 olarak gerçekleşti. Yolun Hersek- Orhangazi güzergâhındaki birinci kesiminde de 40 bin olan trafik garantisine karşın aynı dönemde ortalama trafik 44 bin 76'yı buldu.

Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde trafik garantisi miktarı 35 bin iken ortalama trafik 50 bin 467'yi buldu. Yolun 3. kesimi olan Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahında da 17 bin olan garanti trafik miktarı aşıldı, ortalama trafik 23 bin 764 oldu.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda da bu yılın 6 aylık döneminde garanti trafik karşılama oranı yüzde 116'yı buldu. İzmir-İstanbul Otoyolu ile sağlanan yakıt tasarrufu yıllık 1.3 milyar lira oldu.

Zaman ve emisyon tasarrufuyla birlikte elde edilen yıllık toplam tasarruf miktarı 3 milyar lirayı buldu. Yolun gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 8.5 milyar TL'yi buldu.

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Osmangazi Köprüsü’nde trafik garantisi aşıldı: İşte geçiş sayısı
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