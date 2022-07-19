Osmangazi’den 757 bin araç geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 4 ile 17 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nden toplamda 757 bin 227 aracın geçtiğini açıkladı. En yoğun araç geçişinin olduğu gün ise 80 bin 624 araçla Kurban Bayramı arifesi olan 8 Temmuz oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından paşlaşımda bulunarak, "Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun garanti karşılama oranları 2016'dan bugüne yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıktı. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor" demişti.