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Giriş Tarihi: 20.7.2022

Osmangazi’den 757 bin araç geçti

Osmangazi’den 757 bin araç geçti
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 4 ile 17 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nden toplamda 757 bin 227 aracın geçtiğini açıkladı. En yoğun araç geçişinin olduğu gün ise 80 bin 624 araçla Kurban Bayramı arifesi olan 8 Temmuz oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından paşlaşımda bulunarak, "Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun garanti karşılama oranları 2016'dan bugüne yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıktı. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor" demişti.
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Osmangazi’den 757 bin araç geçti
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