Osmaniye Karacaören Göleti’nde sona gelindi! Üreticilere yılda 5 milyon TL ek gelir sağlayacak

Projenin ayrıntılarına da değinen Genel Müdür Mehmet Akif Balta, şu bilgileri verdi: "Çalışmalar kapsamında; öncelikle göletteki 27 bin metreküp su tahliye edilmiş ve yaklaşık 130 bin metreküp kazı yapılmıştır. Göletteki su kaçaklarının önlenmesi maksadıyla gövde kısmına 83 bin metreküp geçirimsiz dolgu, 8 bin metreküp filtre dolgu, 20 bin metreküp koruyucu örtü dolgusu ve 60 bin metreküp zayiat dolgusu yapılmıştır. Ayrıca suyun oluşturacağı erozyonu önlemek maksadıyla da 12 bin metreküp yapısı ve 1200 metrekare harçlı pere imalatı yapılmıştır" dedi.

Karacaören Göleti İkmal İşi kapsamında çalışmaların son aşamasına gelindiğini de ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Fiziki olarak yüzde 99'u tamamlanan Karacaören Göleti'nde Ekim ayı itibariyle çalışmaların tamamlanması neticesinde 810 dekar alan sulanabilecektir" diye konuştu.