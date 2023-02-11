Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Giriş Tarihi: 11.2.2023 16:40

Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri başladı.

AA
Osmaniye’de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, binalarda hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Kontroller sonrası "ağır hasarlı" olduğu tespit edilen binalar için yıkım kararı verildi.

Güvenlik tedbirleri alan ekipler, iş makineleri yardımıyla belirlenen binaların yıkımına başladı.

YAPI KUSURLARI TESPİTİ YAPILIYOR

Öte yandan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda görevlendirilen Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiden oluşan heyet, yıkılan binaların beton, taşıyıcı kolon ve kirişlerinden örnekler almaya başladı.

Delil poşetine konulan örnekler, yetkili laboratuvarlara gönderilerek incelenecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA