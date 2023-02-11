Osmaniye’de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, binalarda hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Kontroller sonrası "ağır hasarlı" olduğu tespit edilen binalar için yıkım kararı verildi.

Güvenlik tedbirleri alan ekipler, iş makineleri yardımıyla belirlenen binaların yıkımına başladı.