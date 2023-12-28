ÖSYM Başkanı açıkladı! 1,6 milyon adaya ücretsiz hizmet verildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 yılında sınavlara başvuran depremzede, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 1 milyon 614 bin 280 adaya, ücretsiz başvuru, tercih ve yerleştirme hizmeti verildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 yılında yalpan merkezi sınavlara ilişkin yazılı değerlendirme yaptı. Ersoy, 2023 yılında düzenlenen 52 sınava 11 milyondan fazla adayın başvurduğunu ve 1,5 milyondan fazla adayın ücretsiz sınav uygulamalarından yararlandığını belirtti. Kamu kurum ve kuruluşları için 26 merkezi yerleştirme işlemi yapıldığını aktaran Ersoy, "Uygulanan sınavlarda toplam 194 test, testlerde toplam 10 bin 696 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde bin 820 akademisyen görev aldı" dedi.



'TÜM AŞAMALAR ÖZVERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'



2023 yılında 25 ilçede yeni sınav merkezi açıldığını kaydeden Ersoy, sınavlar için 30 binden fazla bina, 20 bin üzeri yedek salon ve yaklaşık 600 bin salon, 11 milyondan fazla kitapçık ve kırtasiye seti, yaklaşık 1000 jammer ve 53 bin dedektör kullanıldığını açıkladı. Sınav süreçlerinin yaklaşık 350 bin kamera çekimiyle takip edildiğini vurgulayan Ersoy, "En ufak aksaklık yaşanmaması için tüm aşamalar özveriyle gerçekleştirildi. Yıl boyunca uygulanan sınavlarda 8 bin 313 cezaevi görevlisi ve öğretmeni, 143 bin 284 emniyet görevlisi, 4 bin 298 nüfus müdürlüğü görevlisi, 32 bin 141 bina sınav sorumlusu, 34 bin 431 bina yöneticisi, 569 bin 705 salon başkanı, 425 bin 176 gözetmen yer aldı. Diğer görevler ile birlikte toplam 1 milyon 530 bin 663 kişi 2023 yılında sınavlarda görev yaptı" ifadelerini kullandı.



'DEPREM BÖLGESİNDEKİ ADAYLARDAN ÜCRET ALINMADI'



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil toplam 228 sınav merkezinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin adayın başvurduğunu aktaran Ersoy, YKS'nin 3 oturumundaki toplam 691 sorudan hiçbirinin iptal edilmediğini belirtti. Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında giren depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandığını kaydeden Ersoy, "Deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti alınmadı. Böylece YKS'de 1 milyon 27 bin 209 bin kişi başvuru ücretinden muaf tutuldu. Ayrıca tüm oturumlar baz alındığında 1 milyon 799 bin 485 aday, 2023 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarına katıldı. Birey bazlı düşünüldüğünde 792 bin 229 aday KPSS oturumuna katıldı. Bu süreçte 29 test, 1835 soru kullanıldı. 2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi ve bu adaylar sınav ücretinden muaf tutuldu" açıklamasında bulundu.



'E-SINAV MERKEZLERİNİN SAYISI ARTTIRILACAK'



Elektronik sınavlar (e-sınav) hakkında bilgi veren Ersoy; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca dillerinden sınav yapıldığını bildirdi. Ersoy, "Aynı anda yaklaşık 6 bin aday, e-sınav merkezlerinde sınava alınabilmekte ve sınav sonuçları aynı gün açıklanmaktadır. Adaylar tam güvenlikli e-sınav merkezlerine biyometrik yöntemlerle, kendilerine özel kabinlerde alınmaktadır. 2023 yılında 12 Yabancı Dil Sınavı, 3 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, STS Eczacılık ile toplam 17 sınav elektronik ortamda uygulandı. Bu sınavlara 60 bine yakın aday katıldı. Ayrıca Dört Becerili İngilizce Sınavı'nın pilot uygulamaları elektronik ortamda düzenlendi. Teknolojik gelişmelerin sınav uygulamalarına entegre edilmesi, e-sınav merkezlerinin sayısının artırılması hedeflenmektedir. Sınav uygulama sayılarının ve çeşitliliğin artırılması ve tam güvenlikli e-sınav merkezlerinin her bölgede en az bir olmak üzere bölgesel olarak artırılması için Başkanlığımızca çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.



Ersoy, ücretsiz uygulamalardan yararlanan adaylara ilişkin, "6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası afet bölgesinden YKS), KPSS ve Dikey Geçiş Sınavı'na başvuru yapan adaylar ile çeşitli sınavlarda şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından 1 milyon 614 bin 280 adaya ücretsiz sınav başvurusu ile sınav tercihi ve yerleştirme hizmeti verilmiştir. Afet bölgesinde dönemsel olarak gerçekleştirilen ücretsiz sınav uygulaması şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarına yönelik sürekli olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



'33 BİN 766 ÖZEL DURUMLU ADAY SINAVLARA BAŞVURDU'



Engelli adaylar için adil sınav uygulamaları sağlıklarını bildiren Ersoy, "Adaylarımızın engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bu desteğin hangi araçlarla sağlanacağı belirliyoruz. Tekli/çoklu salon ataması, özel araç gereç ve ek süre uygulaması, büyük punto soru kitapçığı, çift soru kitapçığı, ekran okuyucu ve ekran büyüteci ve okuyucu, işaretleyici yardımı olanakları sağlıyoruz. 2023'de Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlara 33 bin 766 sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday başvurmuştur" bilgisini paylaştı.



'ÖSYM'Yİ DAHA YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ'



2023 yılında ÖSYM Başkanlığının, hedeflerinin daha ilerisine ulaştığını kaydeden Ersoy, "Hizmet içi eğitimler düzenli hale getirilerek 47 eğitim gerçekleştirildi. ÖSYM Akademi kuruluşu için gerekli çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Dijital dönüşümü sürekli kılacak faaliyetlere ağırlık verildi. Yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak ve çevre koruma bilincini geliştirmek amacıyla kurumumuzda gerekli çalışmalara başlanarak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bütün daireleri kapsadı. İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ilk kez yapıldı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı' bilinciyle çıkılan yolda ÖSYM olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. ÖSYM'yi 50'nci yılında geçmişten aldığımız mirasla daha yukarıya taşıyacağız" dedi.