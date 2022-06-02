Otel yatırımları artmaya başladı

Medenıyetlerşehri Çanakkale, son yıllarda turizm sektöründeki hareketlilikle dikkat çekiyor. Hem doğal hem de tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan şehir, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte turizmde de yeni bir dinamizm yakaladı. Çanakkale'nin tarihin bir emaneti olduğunu söyleyen AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bülent Turan, köprünün açılmasıyla Çanakkale'nin turizm açısından da büyük bir imkâna kavuştuğuna işaret etti. Turizm yatırımlarıyla ilgili de şehirde önemli bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Turan, şehrin önemli turistik bölgesi konumundaki Bayramiç-Assos hattında küçük şık, butik otel yatırımlarının arttığını anlattı. Turan, "Kazdağları'nın önemli bir kısmı Çanakkale ilimiz sınırları içinde bulunuyor. Kazdağları'nın hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser ise 18 Mart'ta açılan köprünün hem Çanakkale'ye hem bölgeye her alanda çok büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Köprünün Balkan coğrafyası ve Avrupa'dan gelen araç trafiğinin öncelikli geçiş noktası olacağına işaret eden Gökser, şunları anlattı: "Ulaşım rahatlığı sanayi ve tarım sektörlerinin yanı sıra özellikle turizme önemli bir ivme kazandıracak. Bunun etkilerini aslında son birkaç yıldır görmeye başladık. Bölgedeki arsa hareketliliği, yeni ve niteliği yüksek turizm tesis yatırımları Çanakkale'yi önümüzdeki birkaç yıl sonra bambaşka bir lige taşımış olacak. Son yıllarda Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile artan ticari ilişkilerimiz köprünün hizmete girmesiyle birlikte daha da artacak."TÜROB temsilcisi Mehmet Satar, "Çanakkale Truva Diyarı olarak bilinmeli. Sahip olduğumuz bu hazinenin şehrimizle bütünleşmesi çok önemli" dedi. Truva'nın Çanakkale ziyaretleri için büyük önem taşıdığını söyleyen Satar, "Pandemide Uzakdoğu'dan gelen misafirler sayısı düştü ancak Kuzey ve Latin Amerikalı turist sayısı arttı" diye konuştuKÖPRÜYLE Çanakkaleİstanbul arası mesafenin 2.5 saate indiğini, özelikle hafta sonu konaklamalarında şehirde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyen TÜROB Çanakkale Temsilcisi ve Kolin Otel Genel Müdürü Mehmet Satar da "Artık İstanbul'dan gelen biri için nereyse şehrin içinde bir yere gitmekle aynı süreye denk geliyor" dedi. Çanakkale'nin tarihi değerleri ve coğrafyası ile hak ettiği yeri bulacağına işaret eden Satar, şehirde turizm yatırımları arayışında artış olduğu bilgisini verdi. Yatırımcıların Çanakkale'yi rotasına aldığını söyleyen Satar, şöyle devam etti: "Havalimanımızın yurtdışı uçuşlara açılmasını çok önemsiyoruz. Bu yapıldığında yabancı turist açısından şehrimizin cazibesi artar. Yeni otel yatırımlarının hizmete girmesi ve tesis kalitesinin artması da çok önemli. Çünkü bunlar bir bütün olarak önem taşır. Çanakkale geriatri turizmi için de önemli bir merkez olmaya aday."