OTİ yola ‘Coral Travel’ adıyla devam edecek

TÜRKİYE'NİN önde gelen turizm gruplarından olan ve 22 ülkede 37 şirketi ile 40 ülkedeki 90 destinasyonda hizmet veren OTI Holding ismini yeniledi. OTI Holding operasyonlarını 'Coral Travel Group' ismi ile sürdürecek. Kuruluşundan itibaren tüm dünyada 30 yılda 30 milyondan fazla turiste hizmet veren Coral Travel Group, bu süreç zarfında Türkiye'de farklı pazarlardan 17 milyon turisti ağırladı. Olumsuz dış faktörlerin olmadığı zamanlarda yılda ortalama 3 milyon turiste hizmet veren grup, 2022 yılını 2 milyon 350 bin turistle kapattı. 2023'te 3.2 milyon olan koltuk kapasitesinin 1.8 milyonunu Türkiye'ye ayırmayı planlayan şirket, Xanadu Resort Hotel, Seven Seas ve Otium markaları altında dört ülkede faaliyet gösteren 25 otellik portföyünü de genişletecek.