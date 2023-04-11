Oto bakımında bayram bereketi

Aratatille birleşen Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların yolculuk hazırlıkları da başladı. Yola özel araçlarıyla çıkmayı planlayan vatandaşlar seyahat öncesi aracına bakım yaptırmak isteyince oto tamircilere bayram bereketi geldi. Yoğunluğun gözlemlendiği oto tamircilerde vatandaşlar bir hafta sonrasına yer bulmakta zorlanıyor. Tamirciler ise en çok işinin ehli usta bulamamaktan yakınıyor.İstanbul'da oto tamir denildiğinde akla ilk gelen noktalardan biri Maslak Oto Sanayi... Burada ustalık yapan Bülent Işık, 14 Nisan'da okulların ara tatile girmesi, 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın yaşanacağını hatırlatarak, "Şehirlerarası yollarda trafik bir hayli canlanacak. Hal böyle olunca insanlar yola çıkmadan araçlarına bakım yaptırmak istiyorlar. Bayram için yoğunluk başladı ancak asıl hareket bu hafta perşembe başlar arife gününe kadar devam eder" dedi.Seyahat öncesi muhakkak bakım yaptırılmasını öneren Işık, "Frenlerine bakıyoruz, yağı kontrol ediyoruz. Eğer kış lastiği varsa değişimini yapıyoruz" diye konuştu. Fiyatların geçen yıla göre arttığını anlatan Işık, şu bilgileri verdi: "Örneğin geçen yıl lastik değişimini 500 TL'den yapıyorduk. Bu yıl 800 TL. Komple yağ bakımı pandemi döneminde 400 TL'yken geçen yıl 1.000 lira oldu, şimdi 1.500 TL. Yani fiyatlar geçen yıla göre yüzde 50 arttı. İnsanlar bu fiyatlara alıştı hatta sürekli yedek parçada fiyat artıyor diye hemen yaptırmak istiyorlar."Oto sanayilerde çok ciddi bir yoğunluk olduğunu belirten Ahmet Korkmaz, "Aracımda küçük bir arıza var. Bunun acil yapılması gerekiyor ancak usta aracı şimdi alamayacağını söyledi. Genel olarak personel eksikliğinden kaynaklı bir yoğunlukları vardı bir de böyle bayram dönemleri olduğunda yer bulmak hepten imkânsız hale geliyor" dedi. İstanbul'da öğretmenlik yapan Gökay G. de, "Bizim bu hafta sonu tatilimiz başlıyor. Memlekete gitmek istiyoruz. Yola çıkmadan aracıma baktırmak istedim ancak çok ciddi bir yoğunluk var, usta en erken bir hafta sonrası için sıra verdi. Başka ustaya bakıyorum" diye konuştu. İstanbul Eyüpsultan'da oto bakımı yapan bir firma da, "Bayram tatili öncesi ara tatil var. Çocuklarının okulu tatil olunca bayram için memlekete gitmek isteyenler oluyor. Ciddi bir bakım talebi var. Bir ayda gelen iş bir haftaya yığıldı. Usta bulmaya çalışıyoruz ancak yok" ifadelerini kullandı.