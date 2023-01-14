Oto ithalatında 66 milyon liralık teminat şartı

Otomotiv sektöründe münferit ithalatçılarla bunların bayisi konumundaki mükelleflerin, ithalat yapabilmeleri için 66 milyon lira teminat vermeleri gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle bakanlığın, ilgili kanun kapsamında tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisinin usul ve esasları belirlendi. Bu kapsamda belirli bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve bunların bayileri teminat uygulaması kapsamına alındı. Kapsamda bulunan mükellefler, ithalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat vermek zorunda olacak. Tebliğ, önümüzdeki ayın başında yürürlüğe girecek.Tebliğle ithalatçı mükelleflerin, ithalatta özel tüketim vergisi ödemeksizin işlem yapabilmeleri için sahip olması gereken belgeyi alabilmeleri hususunda taşımaları gereken şartlar da belirlendi. İthalatçıların, asgari 5 milyon lirası ödenmiş sermayeye sahip olmaları, belge için başvuru tarihinden önce en az üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmiş olmaları ve asgari beş işçi veya personel çalıştırmaları gerekecek.Teminat verme konusunda yükümlülüğü bulunan mükellefler para, süresiz ve şartsız teminat mektupları, süresiz ve şartsız kefalet senetleriyle devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak verebilecekler. Motorlu taşıt imalatçılarıyla yaptıkları yazılı sözleşmeler kapsamında ilgili taşıt markasına ait motorlu araçların Türkiye'de dağıtımı ve satışı konusunda yetkilendirilmiş olan distribütörler veya bunların distribütörlük kapsamında bulunan bayileri için ise teminat yükümlülüğü bulunmuyor.