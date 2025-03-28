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Giriş Tarihi: 29.3.2025

Otobüs firmalarına turizm taşımacılığı aracı izni

Bayramda otobüs firmalarına talep arttı. Şirketler, bu talebi karşılamak için turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da kullanabilecekler

Otobüs firmalarına turizm taşımacılığı aracı izni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirlerarası otobüs firmalarının 7 Nisan'a kadar turizm taşımacılığı araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı. Uraloğlu, "Mevcut tarifeli seferlerin artan talebi karşılaması zor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık" ifadelerini kullandı.

EK SEFERLERDE KULLANILABİLECEK
Bakan Uraloğlu, "B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek" ifadelerini kullandı. Bu araçlarla yapılan taşımalarda denetimin de sıkı şekilde sürdürüleceğini belirten Uraloğlu, "Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak. Ücret tarifesine uymayan firmalara ceza kesilecek" dedi.

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Otobüs firmalarına turizm taşımacılığı aracı izni
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