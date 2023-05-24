Otobüste Avrupa’ya ihracat hamlesi

Otomotivsektörü tüm dünyada kapsamlı bir dönüşümden geçerken Türkiye de deneyim, Ar-Ge yeteneği ve üretim kalitesiyle çağı yakaladı. Klasik motordan, hibrit teknolojisine geçen sanayi, şimdi de elektrikli araç üretiminde atağa kalktı. Binek otomobillerin yanı sıra otobüsler de elektriklendi. Avrupa'nın bir numaralı otobüs üreticisi ve ihracatçısı Türkiye'de birçok firmanın otobüsleri elektriklendi. Türkiye'deki otobüs üreticileri sıfır emisyonlu, sessiz, çevreci modelleriyle Avrupa'daki rakiplerini solladı.Bu yılın ocak-nisan döneminde otomotiv ihracatı yüzde 11 artışla 11.3 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, nisan ayında otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artış kaydedildi. Nisan ayında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 6 azalarak 1 milyar 80 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 10 artarak 886 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26 azalarak 342 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 0,4 azalarak 180 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 75 artarak 174 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa ve Almanya'ya ihracat artışı oldu. Türkiye'den geçen yıl 83 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edilmişti. 2040'a kadar birçok şehirde her otobüsün sessiz, temiz bir elektrikli otobüs olması bekleniyor. Bu da Türk üreticilerinin ihracatta önünün daha da açık olacağını gösteriyor.