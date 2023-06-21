Otoda fahiş fiyata fren sürüyor: 6 ay 6 bin km’de süre uzatıldı

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulamaya alınan 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasında süre uzatıldı. Ticaret Bakanlığı düzenlemenin uygulama süresinin 1 Ocak 2024'e uzatıldığını açıkladı. Otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat oluşumlarının önüne geçmek amacıyla otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile bakanlıkta 19 Haziran'da kapsamlı görüşmeler yaptı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada oto alım-satımlarında bir süredir yaşanan stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, bugüne kadar yürütülen yoğun denetim tedbirlerine ilave olarak, bakanlıkça otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, haksız kazançlara ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğine işaret edildi.Açıklamada, bu çerçevede alınan kararlar şöyle sıralandı: "Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar '6 ay-6 bin kilometre' kısıtlama düzenlemesi kapsamında, bakanlığımızca düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu satışlara ilişkin kayıtlarla denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacak. İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacak. Motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalara ilişkin yoğun denetimlerimize devam edilecektir."Açıklamada, bu kapsamda bugüne kadar, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandığı anımsatılırken, ayrıca, stokçuluk uygulamaları kapsamında, 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye 8 milyon 292 bin lira, mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye 17 milyon 834 bin lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuvar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye 49 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlave olarak, idari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edildi. Böylece stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar toplam 75 milyon 171 bin 360 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı."TICARET Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, "İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyecek. Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Temmuz-ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.