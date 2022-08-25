Otoda ikinci ele sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesini önlemek için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı düzenlemesine yönelik denetimleri sıkılaştıracak. Son dönemde bazı firmaların bu düzenlemeyi aşabilmek için araçları korsan taksi olarak kullandırdığına yönelik haberler üzerine, bakanlık uygulama esaslarına ilişkin bir açıklama yaptı.Ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022'den itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar için idari para cezası uygulanacak. Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunacak. 15 Eylül 2022'den sonra 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler için de ceza uygulanacak.ÜLKE genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılıyor. Bu kapsamda, taşıt satış verileri bakanlıkça takip ve kontrol edilebiliyor. 15 Eylül 2022'den itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de bakanlık ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti mümkün hale gelecek.