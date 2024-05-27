Otoda indirim rüzgârı

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu dengeye oturan otomotiv piyasasında, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı. Hal böyle olunca, son dönemde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırdı. Bazı bayiler liste fiyatının da altında satış yapıyor. Kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan markalar olduğu görülüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "Bayilerin geçmiş dönemden verdikleri yıllık siparişleri stok anlamında ellerinde birikmeye başladı. Bayiler şu anda her marka, modele göre hem peşin indirim uygulamaya hem de kendileri kampanyalar düzenlemeye başladı" dedi.Piyasalarda fiyatların dengeye oturduğunu ancak yılın ikinci yarısından sonra biraz daha yukarıya doğru çıkmasını beklediklerini dile getiren Ertemel, şunları kaydetti: "Bence yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam edecek. Çünkü şu anda satış adetleri istenilen düzeyde değil. Yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam eder." Ertemel, Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerini kendilerinin de takip ettiklerini dile getirdi. Ertemel, "Bayiler ve distribütörler ellerinde olan bu araçları bir an önce eritmek istiyor" dedi