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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Otoda rekor satış

Otoda rekor satış
Türkiye otomotiv pazarında yılbaşından bu yana kırılan satış rekorlarına bir yenisi daha eklendi. Temmuzda binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 115 artışla 112 bin 459 adet oldu. 2023 Temmuz ayında otomobil satışları yüzde 109, hafif ticari araç satışları ise yüzde 137.5 arttı. 2023 Temmuz, en yüksek satışın yapıldığı temmuz ayı olarak tarihe geçti. Son 10 yılda en yüksek temmuz satışı 87 bin adetle 2020'de gerçekleşmişti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Ocak-Temmuz aylarında pazar yüzde 63.1 artışla 668 bin 828 adete yükseldi.
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Otoda rekor satış
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