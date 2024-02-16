Otomobil alacaklar dikkat! Yetkililer uyarıyor: Vatandaşlar sektörü sıkı takip etmeli

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre içerisinde bulunduğumuz yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.

RAKAMLAR REKOR SEVİYEDE

Açıklanan bu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlarda yer aldı. Ocak ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.



2023 SATIŞ PERFORMANSI

Daha önceki yıllara bakıldığında; otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet olmuştu.

2022 VE 2021'DE HANGİ RAKAMLARA ULAŞILMIŞTI?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet olmuştu.

Satışlar, 2021 yılı Ocak ayında ise 2020'nin aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olarak tespit edilmişti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaşmıştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 artış kaydetmişti.

2024 ÖZELİNDEKİ BEKLENTİLER

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, bu yılın küresel ekonomi açısından zorlu bir yıl olacağına atıf yaparken Türkiye'nin de bu süreçten etkileneceğini, marka ve modellerin de piyasaya giriş yaparken çok boyutlu düşünerek hareket edeceklerine vurgu yaptılar. Yetkililer değerlendirmelerinde şunları hatırlattılar:

VATANDAŞ SEKTÖRÜ SIKI TAKİP ETMELİ

"Yeni araç satın almayı planlayanların güvenindeki değişiklikler, elektrifikasyona geçiş konusunda yaşanan zorlukları ve küresel ekonomik hareketlilik gibi faktörler pazar beklentilerinde temkinli tavır almayı gerekli kılıyor. İç pazarın yüzde 25 oranında daralabileceği dile getiriliyor. İhracat boyutu artarken ithal araçlara ilginin artmaya devam ettiği de bir gerçek. Markaların satış odaklı hareket edeceği malum. Bu noktadan bakıldığında vatandaşların da gerek alım gerekse satış yönünden sektörel hareketliliği sıkı takip etmeleri lazım"

Türkiye Genelinde 300'den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.

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