Otomobil sektöründe dengeleri değiştirecek adım... Çin’in lüks markası Türkiye’de satışa çıkıyor

Türkiye'ye sadece elektrikli modeller ile gelecek olan lüks otomobil markası HONGQI, Çin'in ilk ve en büyük otomobil üreticilerinden biri olan FAV Group tarafından devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için üretiliyor. Türkiye pazarına en büyük SUV elektrikli ile girecek olan marka büyük merak uyandırdı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" VE "GÜÇLÜ MARKA" TERCİH SEBEBİ OLDU

D ve D Araçlar A.Ş. Başkanı Nevzat Kaya konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Markayı ülkeye getirme kararımı tetikleyen faktörlerden en önemli olanları HONGQI kalitesinden ve gelecek vizyonundan çok etkilendim, elektrikli bir otonom olmasından kaynaklı doğan sürdürülebilirlik kavramına olan katkısının takdir edilesi olduğunu düşünüyorum'' dedi. Markanın Türkiye'ye ithal ettikleri ilk modeli E-HS9'un sektörde dengeleri değiştireceğini belirten Kaya, "Elektrikli otomobil sektörüne adım atarak kazandıracağımız markanın online platformlarda tüketici tarafından satın alınabilir olması fikri hepimiz için oldukça çekiciydi" diye konuştu.

FİYATI 8 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANDI

Dünyanın dört bir yanından 5000'den fazla kişiden oluşan Ar-Ge ekipleri bir araya getirilerek tasarlanıp geliştirilen elektrikli lüks model HONGQI E-HS9'dan bu yıl sonuna kadar 200 adet satılması hedefleniyor. 8 milyon TL fiyat etiketiyle ve en üst versiyonla pazara sunulan otomobilin yaklaşık yarısı şu ana kadar satıldı.

ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

E-HS9 modeli 544hp ve 750Nm torka üretebiliyor. 0'dan 100 km/h'ye yaklaşık 5,0 saniyede ulaşan otomobil E-akıllı 4WD sistemine sahip. Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom modlarıyla kullanılabilen araçta matrix LED farlar yer alıyor. Hongqi E-HS9' un gövde renk seçenekleri siyah, zarif beyaz ve kuantum gümüş grisi olarak belirlenmiş. Buz beyazı + kuantum gümüş grisi, siyah üstlü zarif beyaz ve siyah üstlü kuantum gümüş grisi olmak üzere iki tonlu renk seçenekleri de lüks severleri cezbedecek özelliklerinden. 7 kişilik kapasitesi bulunan araçta otomatik park yardımı, serbest el algılama, sürücü durumu ve duygu monitörü, akustik araç uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarı sistemi, otonom acil frenleme gibi özellikler yer alıyor.