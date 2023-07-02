Otomobilde fahiş fiyat artışları için yeni çözüm önerisi

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, stokçuluk yapan firmaların ceza verilmesini yanı sıra, ifşa edilmeleri gerektiğini söyledi. Piyasayı bilen ve sektöre ciddi katkıları bulunan insanlarla, Ticaret Bakanlığı'ndan görevlilerle bir araya geldiklerinde bu sorunun kökten çözülebileceğine inandığını belirten Yanık, "Özellikle 'Sıfır araç Türkiye'ye girmiyor' haberleri yapıldığı müddetçe, bu piyasada zam yapan bayiye ve aracın fiyatını yükselten şahsa bir gerekçe oluyor. 'Araç gelmedi, araç üretilmiyor, sıfırlarda sıkıntı var' diye diye piyasayı internet sitelerindeki ilanlarla bu hale getirdik. Bu araçların artışından memnun olmadığımız gibi vatandaşımız da memnun değil. Bunun çözüm noktası Ticaret Bakanlığı'mızın baskınlar yaparak değil de gümrükten trafik tescil üzerinden, 'Kimde ne kadar araç var? Neden almış' sorularının tespiti yapıldığı zaman araç fiyatlarındaki artışlar da durur" dedi.



Araba piyasasındaki fiyatların yükselmesinin, galerici esnafının karının yüksek olduğu anlamına gelmediğini belirten Yanık, "Ama halkın ve birilerinin düşüncelerinde bu hep böyle olmuştur. Yıllardır hep böyle düşünüyorlar. Ancak öyle bir şey yok. Bizler 2 yıl öncesine kadar 1 milyon liraya 10 adet araç satın alıyorduk. Bugün binilebilecek en ucuz araç 500 bin lira oldu. Yani 10 araç nerede, 2 araç nerede. Bizleri de eksiye düşürdü bu durum. Bizleri stokçulukla suçluyorlar, sanırım stokçuluğun ne olduğunu bilmeden suçlama yapıyorlar. Ya da birilerinin yaptığı stokçuluğa günah keçisi olarak bizleri gösteriyorlar. Bakın Türkiye'de stokçuluk yapacak galerici sayısı azdır. Tabi, yapan da varsa deşifre edilsin. Gerekli cezalar kesilsin. Ama bazı kurumların yaptığı stokçuluğu göz ardı etmek için bizleri günah keçisi olarak gösteriyorlar. Bizler stokçu değiliz, bizler araca fiyat verirken '0' kilometre üzerinden fiyat veririz. Sıfır araç yok denip, insanlardan ön ödeme alınıyor. 3 ay sonra araçları getirip ya teslim ediliyor, ya da edilmiyor. Ama baktığın zaman suçlu kim, 'galericiler araç piyasasını yükseltti.' O zaman vergi levhası olan galericiye sıfır araç satmayın. Niye vatandaşa satmıyorsunuz da galericilere satıyorsunuz. Bunu yapan firmalar hangileri, deşifre edilsin" diye konuştu.



Galericiler olarak 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesini desteklediklerini belirten Yanık, "Bu düzenleme sebebiyle bizler de araç satmakta zorluk yaşıyoruz. Ama şahıslar, 6 bin kilometreyi geçmemiş sıfır araçları bayiden alıp dışarıda satabiliyor. Ama sonuca baktığınız zaman günah keçileri yine galericiler oluyor. Evet, bizim içimizde de yanlış yapanlar var. Ama bizde bir tane ise, asıl yanlışı yapanlar 10 tanedir. Onlarla bizleri eş değer yapmaları doğru değil. Çıkan 2. el yönetmelikte de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. İş yeri açma ruhsatlarında, araç alım satımlarında, garantide ve ekspertizde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların bir an önce düzelmesi bana göre basit. Ticaret Bakanlığı nezdinde bir komisyon kurulduktan sonra bayileri, galericileri, bazı kurumların temsilcilerini de çağıralım. Herkes eteğindekileri masaya döksün. Emin olun sorunların çözüleceğinden eminim. Ama bir türlü bu konsorsiyumu sağlayamıyoruz. Her geçen gün vatandaş da zarar ediyor, galerici esnafı da zarar ediyor. Karda olanlar ise bayiler oluyor. Hiç bir bayinin 'araç satılmıyor' diye yakındığını gördünüz mü? Görmezsiniz. Feryat eden biziz, onlar etmiyor. Bunu iyice düşünmekte fayda olduğunu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.