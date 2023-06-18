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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Otomobilde fahiş fiyata dur denecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle yarın sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşecek. Sektör paydaşlarının katılacağı toplantıda, sorunlar masaya yatırılacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Otomobilde fahiş fiyata dur denecek
Son zamanlarda en çok konuşulan sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını yarın otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.

SEKTÖRÜN TÜM AKTÖRLERI
Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak. Sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.

DENETİMLER SÜRÜYOR
Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor. Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

CEZALAR ÜST SINIRDAN
Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.

AKSESURLARDA FAHİŞ FİYAT
Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuvar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuvarı zorunlu tutarak bu aksesuvar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.

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Otomobilde fahiş fiyata dur denecek
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