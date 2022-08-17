Otomobilde haksız fiyat artışı mercek altında: 100 bin kişi radara takıldı

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışına sınırlama getiren uygulaması yürürlüğe girerken, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına neden olanlara yönelik denetim de devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından otomotiv sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin kişinin tespit edildiğini duyurdu.Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlı olduklarının altını çizen Bakan Nebati, "RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin kişi Bakanlığımızın RADAR'ına takıldı" dedi.Radar sistemiyle araç alım satımını mercek altına aldıklarını vurgulayan Nureddin Nebati, şunları kaydetti: "Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor."İkinci, el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışının da bu kısıtlama kapsamında değerlendirileceği kaydedilerek, "Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacak" denildi.Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının bu düzenlemenin dışında olacağı ifade edilerek, "Ancak, nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir" açıklamasında bulunuldu.* İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı yapılamayacak.* Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek.* Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar kısıtlamaya tabi değil.* Kamyon, otobüs, kamyonet ve benzeri taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almıyor.*Nihai tüketiciler tarafından yapılan satışlar kapsam dışında olacak.