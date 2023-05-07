Otomotiv ihracatı ilk dört ayda 11.3 milyar $ oldu

Türkiye otomotiv sanayinin ihracatı nisanda yüzde 1.8 azalarak 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu düşüşe rağmen otomotiv nisanda da en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, yılın ilk dört ayında ihracat yüzde 11 artışla 11 milyar 311 milyon dolara ulaştı. Nisan ayında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 6 azalarak 1 milyar 80 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 10 artarak 886 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 26 azalarak 342 milyon dolar ve otobüs-minibüsmidibüs ihracatı da yüzde 75 büyüyerek 174 milyon dolar oldu.Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya yüzde 65, İtalya'ya yüzde 75, Almanya'ya yüzde 11, İsrail'e yüzde 14, Slovenya'ya yüzde 29 ihracat artışı, İspanya'ya yüzde 4, İngiltere'ye yüzde 29, Polonya'ya yüzde 23 düşüş oldu. Ülkeler bazında ilk sırada 351 milyon dolarla Almanya yer aldı.