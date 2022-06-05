Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu

Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 2,3 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. En önemli pazarlar arasındaki Birleşik Krallık'a yaklaşık yüzde 90'a varan oranda artış kaydedildi. Slovenya ve Belçika'ya yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar oldu.

Mayısta en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 0,4 azalarak 921 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 11 artarak 758 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 288 artarak 378 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 6 azalarak 87 milyon dolar oldu.



Tedarik edüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 4 düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya ve Birleşik Krallık'a yüzde 10, Rusya'ya yüzde 31, Fas'a yüzde 35 ihracat düşüşü, ABD'ye yüzde 43, Fransa ve Polonya'ya yüzde 13, Çekya'ya yüzde 74 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 19, Birleşik Krallık'a yüzde 50, İspanya'ya yüzde 93, İtalya'ya yüzde 27, İsrail'e yüzde 88, Slovenya'ya yüzde 705, Belçika'ya yüzde 64 ihracat artışı görülürken, ABD'ye yüzde 74, Mısır'a yüzde 79, Hollanda'ya yüzde 76 ihracat düşüşü görüldü.



Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne mayıs ayında ihracat yüzde 24 artarak 1 milyar 540 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 67 olarak ölçüldü. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 30, Ortadoğu ülkelerine yüzde 26, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 74 ihracat artışı görüldü.