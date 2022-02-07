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Giriş Tarihi: 7.2.2022

Otomotiv ihracatını tedarik sanayi taşıdı

Otomotiv ihracatını tedarik sanayi taşıdı
Türkiye otomotiv sektörünün ocak ihracatı yüzde 1.6 düşüşle 2.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yaşanan düşüşe rağmen Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12.7 oldu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, "Yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdiğimiz 2022'nin ilk ayında en büyük ürün grubu yine tedarik endüstrisi oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı ocakta yüzde 7 artarak 951 milyon dolara yükseldi. Binek otomobillerde yüzde 21 düşüş, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 39 artış kaydettik. Ülke bazında ise Birleşik Krallık, ABD ve Mısır gibi ülkelere yüzde 40'lara varan oranlarda yüksek oranlı artışlar yaşandı. Fransa ve İtalya'ya ise çift haneli düşüş yaşadık" diye konuştu.
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Otomotiv ihracatını tedarik sanayi taşıdı
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