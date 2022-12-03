Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Otomotiv kasımda yüzde 36.7 büyüdü
Giriş Tarihi: 3.12.2022

Otomotiv kasımda yüzde 36.7 büyüdü

Otomotiv kasımda yüzde 36.7 büyüdü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 Kasım'da yüzde 36.7 artışla 82 bin 311 adet oldu. Binek otomobilde artış yüzde 37.8, hafif ticaride ise artış yüzde 34 oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yılın ilk 11 ayında toplam pazar yüzde 1.0 azalarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yüzde 2.4 azalışla 505 bin 886 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 3.4 artışla 162 bin 177 adet oldu. ODMD tahminlerine göre pazar 2022 sonunda 750-800 bin aralığında gerçekleşecek. Toplam pazar 2020'de 796 bin 2021'de ise 773 bin civarında kapanmıştı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Önümüzdeki dönemde mobilite platformları çok konuşulacak ve dernek olarak bünyemizde topluyoruz" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomotiv kasımda yüzde 36.7 büyüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA