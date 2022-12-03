Otomotiv kasımda yüzde 36.7 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 Kasım'da yüzde 36.7 artışla 82 bin 311 adet oldu. Binek otomobilde artış yüzde 37.8, hafif ticaride ise artış yüzde 34 oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yılın ilk 11 ayında toplam pazar yüzde 1.0 azalarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yüzde 2.4 azalışla 505 bin 886 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 3.4 artışla 162 bin 177 adet oldu. ODMD tahminlerine göre pazar 2022 sonunda 750-800 bin aralığında gerçekleşecek. Toplam pazar 2020'de 796 bin 2021'de ise 773 bin civarında kapanmıştı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Önümüzdeki dönemde mobilite platformları çok konuşulacak ve dernek olarak bünyemizde topluyoruz" dedi.