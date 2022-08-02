Otomotiv satışları temmuzda arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Temmuz 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 7,9 azalarak 319 bin 313 ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,3 düşüşle 90 bin 797 adet oldu.