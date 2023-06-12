Otomotiv sektöründe ihlallere 35 milyon lira para cezası

TicareBakanlığı, otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine yönelik yaptığı denetimler sonucunda, "6 ay 6 bin kilometre" satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 35.1 milyon lira, stokçuluk yapanlara 8 milyon 292 bin lira, liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep eden yetkili bayilere de 17 milyon 834 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanların ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, bakanlık olarak fırsatçılara yönelik gerekli tedbirlerin alın- ması amacıyla azami özen ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.Kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu kapsamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda otomotiv bayilerine toplam 8 milyon 292 bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Öte yandan 6 Mayıs 2023'te "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı anımsatıldı.