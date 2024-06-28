Otomotivde 6 ay 6 bin kilometre sınırı uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek için ikinci el araçlara yönelik hayata geçirilen "6 ay 6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar 6 ay süreyle yeniden uzatılmasına karar verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv piyasasında geçen yıl ve önceki yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlandığı ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının engellenerek tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.