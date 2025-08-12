Otomotivde ilk 7 ayda 23.5 milyar $ ihracat

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre üretim yüzde 10, ihracat yüzde 14 artış gösterdi. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösteren toplam üretim 834 bin 838 adede ulaştı. Yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 630 bin 992 adet, otomobil ihracatı ise 361 bin 36 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise 23.5 milyar dolar oldu.