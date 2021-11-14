Otomotivde kapasite kullanımı yüzde 63

YILIN
ilk on ayında otomotiv üretimi yüzde 3 artarak 1 milyon 29 bin 733 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 75 bin 553 oldu. Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD) verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti.
İHRACAT YÜZDE 6 ARTTI
Kapasite kullanımı hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 59, traktörde yüzde 73 oldu. Ocak-Ekim aylarında 455 bin 661 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 74'ünü oluşturan 772 bin 239 adet taşıt ihraç edildi. İhracat
adet bazında yüzde 6 arttı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı geliri ise yüzde 19 artışla 24.3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 14, yan sanayi ihracatı da yüzde 29 arttı.