Otomotivde normalleşme devam edecek

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, oldukça dinamik olan otomotiv piyasasındaki gelişmelerin aralıksız takip edildiğini söyledi. Bolat, "Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ve yaptığımız yoğun denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında müspet etki yarattığını ve otomotiv piyasasında bir dengelenme süreci yaşandığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngörmekle birlikte, otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirleri ivedilikle uygulamaya almaktan çekinmeyeceğiz" dedi. Bolat, haksız fiyat artışı yapan ve vatandaşları olumsuz etkileyip, iyi niyetli işletmeleri de zan altında bırakan fırsatçı firmaları sıkı şekilde takip ettiklerini belirtti. Bolat, "Tüm aktörlerle yakın temas halinde, kapsamlı istişare toplantıları yaparak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte tartışıyoruz. Bugüne kadar 55 bin 392 firma ve 314 bin ürün haksız fiyat artışı kapsamında denetlendi. 1903 firmaya ceza kesildi" dedi.