Otoyol kenarına piyango

Giriş Tarihi: 13.11.2021

Altyapıdaki çılgın projeler, arsa ve arazilerin değerini uçurdu. Otoyol güzergâhlarında emlak fiyatları her yıl neredeyse katlanarak artıyor. Son dört yılda yüzde 133 artış yakalayan bölgeler bile var