OVP’de hedef fiyat istikrarının sağlanması

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'den yapılan derlemeye göre, program, dezenflasyon sürecine uygun politika, yönetilen yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü politikalar ile orta vadede enflasyonu tek haneye düşürerek fiyat istikrarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde finansal istikrar güçlendirilecek. Enflasyon ataleti kırılacak ve enflasyonun arz yönlü kaynaklarıyla daha etkin mücadele edilecek.

DEZENFLASYON SÜRECİNE UYGUN POLİTİKA BİLEŞİMİ

Dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimi sürdürülecek. Enflasyon istenilen patikada gerileyene kadar bütün araçlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanılacak.

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi amacıyla enflasyon hedeflemesi uygulaması sürdürülecek. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası tüm politika araçlarını etkin bir biçimde kullanırken, maliye ve gelirler politikalarının para politikası ile eşgüdümüne devam edilecek.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürdürülecek. Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumları dışında kurların arz ve talep dengesine göre oluşması sağlanacak.

YÖNETİLEN YÖNLENDİRİLEN FİYATLAR

Enflasyondaki atalet bütüncül açıdan ele alınacak. Enflasyon beklentilerinin de daha etkin yönetimiyle fiyatlardaki katılıkla mücadele edilecek.

Yönetilen yönlendirilen fiyatlar, OVP'deki enflasyon tahmin ve hedefleriyle uyumlu artırılacak. Ücret-fiyat sarmalının önlenmesine yönelik asgari ücret artışlarının dezenflasyon süreciyle uyumu gözetilmeye devam edilecek.

Tarımsal ürünlerin alım fiyatları, kamu maliyesine etkileri, piyasa dinamikleri ve Program hedefleri de dikkate alınarak, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek.

Fiyatlama davranışındaki bozulmaların giderilmesi için perakende sektörleri başta olmak üzere hizmet sektörlerinde geriye dönük endeksleme mekanizması azaltılacak. Şeffaflık ve rekabet odaklı uygulamalar yaygınlaştırılacak.

ARZ YÖNLÜ POLİTİKALAR

Başta tarım olmak üzere bütün sektörlerde üretim kapasitesi ve arz güvenliğinin artırılmasıyla enflasyonun arızi şoklara karşı duyarlılığı azaltılacak.

Gıda fiyatlarında istikrarı ve arz güvenliğini sağlamayı teminen arazinin verim kabiliyeti ile birlikte yağış ve sulama imkanları da gözetilerek stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması hayata geçirilecek.

Gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleri ile dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin erken uyarı yaklaşımıyla izlenmesi, değerlendirilmesi ve fiyat istikrarının desteklenmesini teminen ilgili kurumlarla koordine halinde zamanlı maliye ve dış ticaret politikaları uygulamaya konulacak.

Serbest piyasa düzeni içerisinde tarımsal ürünlerde fiyat istikrarını desteklemek üzere belirli ürünlerde Gıda ve Tarım Ürünleri Stok Takip Sistemi oluşturulacak ve gıda ürünleri depolarında izlenebilirlik sağlanacak.

Tarımsal üretimin teşvik edilmesi, sürdürülebilirliği ve yönetimi açısından tarımsal teşvik ve destekler üretim kararını yönlendirecek şekilde önceden açıklanarak ödemeler zamanlı bir şekilde yapılacak.

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurarak depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

Kısa ve uzun dönemli tüm gayrimenkul kira kontratlarının belirli bir standartta dijital platforma transferi tamamlanacak.