OYAK’tan Çin’de yeni tesis yatırımı

Özellikli alümina ürünleri ve çözümlerinde dünya lideri olan OYAK Grubu şirketlerinden Almatis, Çin'in Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nde yeni bir kalsine alümina üretim tesisi kuracak. Almatis'in bölgedeki üretim kapasitesini ikiye katlayacak tesis, şirketin rekabet gücünü ve Asya'daki pazar payını artıracak. Almatis'in kalsine alümina üretim kapasitesini 50 bin metrik ton artırarak 100 bin metrik tona yükseltecek tesis, şirketin yarı iletken yapısal bileşenler, tüketici elektroniği, termal kontrol cihazları ve elektrikli araçlar gibi kilit pazarlarda büyümesine olanak sağlayacak. Toplam 6 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin inşaatı 2024 yılının son çeyreğinde başlayacak. Tesisin 2026 yılı başında devreye alınması planlanıyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Grubu Şirketleri arasına 2015 yılında katılan Almatis'i devraldıkları ilk günden bu yana büyümesini desteklediklerini söyledi. Erdem, "Asya'daki yatırımlarımızla özellikli alümina ürünleri alanında pazar lideri olan Almatis'in sektördeki gücüne güç katacak adımlar atıyoruz. Yeni tesisimiz, potansiyel pazarlarda Almatis'in etki alanını genişletecek" dedi.