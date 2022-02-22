Oyak’tan reasürans çözümü

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, küresel reasürans piyasasındaki erişimini, Türkiye
sigorta sektörünün de hizmetine sunmaya başladı. Şirket, 2020'nin nisan ayı itibarıyla aldığı Lloyd's brokeri unvanını takiben 2021 yılından başlayarak Londra
'dan sağladığı çözümler ile Türkiye'de faaliyet gösteren 100'den fazla küresel ve yerel sigorta brokerleri arasında ilk 5'te yer alıyor. Firmanın Reasürans, İş Geliştirme ve Risk Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Almula Aslan, Avrupa
, Uzak Doğu
ve Orta Doğu reasürans piyasası bağlantılarına Lloyd's'u dahil etmenin küresel yerlerini güçlendirdiğini söyledi. Aslan, "Küresel reasürans piyasalarındaki tecrübe ve birikimini Türk sigortacılığının faydasına sunmaya hazırız" şeklinde konuştu.