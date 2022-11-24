Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvurusu için son 3 gün

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak.

Türkiye genelinde ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile 2 bin 900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1.000 TL burs desteği sunulacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi amaçlanan programın içeriğinde akran eğitimleri, illerdeki ağların güçlendirilmesine yönelik vakıf tanıtım buluşmaları, T3 Vakfı'nın tüm illerdeki sorumluları ile birebir çalışma fırsatı yer alıyor. Eğitim Desteği Burs Programı için oluşturulan başvuru https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2777/0/0 adresinden yapılabiliyor.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik, takımlara mentorluk yapma ve psikososyal gelişimlerini takip etme imkanı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeﬂenen Eğitmen-Mentor Burs Programı'na lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor. 1.000 kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL burs desteği sağlanacak programa başvuru https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2877/0/0 adresinden gerçekleştirilebiliyor.

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkanları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sunuluyor. Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.600 TL burs desteği verilecek. Yükselen Yıldız Burs Programı'na başvuru https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2776/0/0 adresinden yapılabiliyor.