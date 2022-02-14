Özdemir: KDV indirimi ekonomik ve psikolojik açıdan olumlu oldu

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, temel gıda ürünlerinde, KDV oranının yüzde 1 seviyesine indirilmesi kararının enflasyon ile mücadele sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Nitekim dünya genelinde de birçok ülkeyi yakından ilgilendiren ekonomik sorunlardan biri haline gelen gıda enflasyonu, ülkemizde son olarak yüzde 55,61 seviyesine kadar tırmanmıştı. Tüketicilerimizi olumsuz yönde etkileyen bu süreçte gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1 düzeyine indirilmesini en son 27 Eylül 2021'de olmak üzere çeşitli zamanlarda talep etmiştik. Devletimiz bu talebimize karşılık vererek enflasyon ile mücadelede tüm imkanların kullanılması noktasında ne kadar kararlı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

'KARAR TÜKETİCİLERİMİZE NEFES ALDIRACAKTIR'

Özdemir, "Gıda enflasyonu, enflasyon sepetinin dörtte birini oluşturduğundan, TÜFE'nin düşmesini de sağlayacaktır. İlgili ürünlerde yaşanacak yüzde 7'lik KDV indirim kararı, gelirlerinin önemli bir bölümünü gıda ürünlerine harcayan başta düşük gelirli kesim olmak üzere tüm tüketicilerimize nefes aldıracaktır. Aynı zamanda bu adım, sadece ekonomik anlamda değil, psikolojik açıdan da bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bu indirim etiket fiyatlarında düşüş oluşturacağı gibi gıda ürünlerine olan talebi arttıracağından ticareti de canlandıracaktır" diye konuştu.

Abdullah Özdemir, "Devletimizin bu fedakarlığı hazine gelirleri açısından kısa vadede bir kayıp gibi görünüyor olsa da uzun dönemde kayıtdışı ekonominin kayıt içine alınmasıyla, vergi gelir kayıplarının önemli bir kısmı telafi edilebilecektir. Bu nedenle, etiket fiyatlarına ilave olarak kayıt dışı ile mücadeleye yönelik kurulacak olan etkin bir denetim mekanizması çok daha sağlıklı bir yapının oluşmasını sağlayacaktır" dedi.

'İSTİŞARE ORTAMINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMELİYİZ'

"Özellikle içerisinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci sağlıklı, kaliteli ve ucuz gıdaya daha kolay erişimin önemini hepimize göstermiştir" diyen Özdemir, "Bu nedenle gıda enflasyonu ekonomik bir sorun olmanın da ötesinde, sosyal bir problemdir. Devletimiz gelir vergilerinden yapmış olduğu bu fedakârlık ile sorunlarımızı sahiplenerek vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermiş ve geleceğe yönelik önemli bir moral sağlamıştır. İstişareye açık, icraat ve çözüm odaklı bu bakış açısı güçlenerek sürdüğü sürece hedeflenen enflasyon düzeylerine ulaşılacağı kanısındayım" şeklinde konuştu.