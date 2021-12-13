Özel eğitim merkezleri ve ailelerin gözü asgari ücrette: 862 lira ödeme yapılıyor

Hükümetin uyguladığı sosyal devlet politikası ile toplumdan izole edilen engelli bireyler yeniden kendilerini değerli hissedip destek gördüler. 2006'ya kadar 35 bin engellinin eğitim aldığı özel eğitim kurumlarında halıhazırda eğitim alan engelli sayısı 470 bine ulaştı. 49 bin personelin istihdam edildiği 800 bin engelli bireyin de rehabilitsayon sürecini başarıyla tamamlayarak topluma kazandırılarak dünyaya örnek bir modele dönüştü. Otizm Federasyon Başkan Yardımcısı, özel eğitim kurumu sahibi ve otizmli birey annesi Pervin Sabur, bu zamana dek verilen desteklerden ötürü çok mutlu olduklarını söyledi. Engellilerin rehabilite sonrası istihdam edildiğine de değinen Sabur, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görenler için yeni yılda ücret iyileştirme yapılmasını istediklerini belirtti.

ÖZEL EĞİTİMLE GELİŞİYORLAR

2006 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi bir asgari ücret miktarı kadar iken 2021 yılına gelindiğinde asgari ücretin 2/7 sine geriledi. Bu durum kurumları ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakıyor. Son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkemizdeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldı. Otizmli birey annesi Pervin Sabur, "Çocuklarımız özel eğitim sayesinde kendilerini geliştiriyorlar.Bu yıl öğrenci başına 862 lira Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için desteklenmesi gerekiyor" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE DIŞLANMIYORUZ

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin önemine değinen anne Sabur, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlı ve kararlı sosyal devlet politikası sayesinde dışlanmıyoruz,çocuklarımız toplumdan soyutlanmaktan kurtuldu. Açılan özel eğitim kurumları evlatlarımızın sosyalleşmesinde büyük rol oynadı. Engelli çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerine taşınması servis hizmeti kurum tarafımızdan ücretsiz yapılıyor. Özel eğitim kurumlarını faaliyetlerinin sürdürülmesi biz aileler için önemi anlatılmaz" diye konuştu.