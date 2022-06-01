Özel hastanelerde yeni dönem! Gelirine göre hasta seçimi devri bitiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bin 419 özel, 875'i kamu, 135'i üniversite olmak üzere 2 bin 429 hastane ile anlaşması bulunuyor. Özel hastanelerin sadece 24'ünün kısmi branş/sağlık hizmeti sözleşmesi bulunuyor. Bu hastanelere başvuru oranı da özel hastanelere yapılan başvuruların sadece yüzde 1'ine tekabül ediyor. Özel hastaneler mevcut uygulamada, kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında tedavi sunuyor. Diğer branşlarda anlaşma olmadığı için de vatandaşlar mağduriyet yaratıyor.