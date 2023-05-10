Özel okula fahiş zamma mahkeme dur dedı

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi için gözler özel okul zamlarına çevrilmişken Antalya'da tüketici mahkemesinden özel okul ücretlerinde yüzde 65'i geçen artış oranıyla ilgili emsal karar çıktı. Antalya'da yaşayan bir veli, çocuğunu önderdiği özel okulun yüzde 65'lik artış sınırının üstündeki ücret talebini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya 1. Tüketici Mahkemesi okula yüzde 65'lik artışla ücretini yatıran velinin, öğrenci kaydının yenilenmesi konusunda karar açıkladı. Söz konusu kararı değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Birçok özel okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 ile yetinmedi. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince, çocukların kaydı yapılmıyordu. Bu karar, kayıt zorunluluğunu getirdi" diye konuştu.