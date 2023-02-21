Özel okullarda denetim kaosu

Asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de yeni gündem binaların güvenliği oldu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı kendi bünyesindeki 93 okulu hızlıca tahliye etti. Ancak yasa gereği özel okulların deprem güvenliğinin Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde olmadığı ortaya çıktı. Hal böyle olunca çocuklarını özel okullara gönderen veliler, okullardan denetim raporlarını istemeye başladı. Bazı özel okullar bu raporu veremeyince konu yargıya kadar taşındı.Bazı veliler gerek belediyelere gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak okulların depreme dayanıklı olup olmadığının tespitinin yapılmasını istedi. Kimi veliler ise aralarında para toplayarak dışarıdan özel denetim firmalarını okullara gönderdi. Binaların güvenliğinden şüphe duyan veliler ve öğretmenler eğitime devam edilmesi için teknik rapor ile yeni denetimlere ihtiyaç olduğunu söylüyor. Türkiye'deki özel okulların da çok ciddi oranda güvenlik sorunu olduğu belirtiliyor.İlk denetim raporlarının ardından Açı Okulları Bahçeköy şubesi bina riski nedeniyle kapatıldı. Bahçeşehir Florya Koleji'nde de 3 yıldır deprem güçlendirmesi yapılmadığı gerekçesiyle birçok veli okuldan öğrencileri aldı. Özel Amerikan Koleji de velilerin şikâyeti üzerine denetim sürecine alındı, okulun eski bir fabrikadan dönüştürüldüğü iddiaları da araştırılıyor. Okul yetkilileri ise deprem testlerinin düzeni olarak yapıldığını açıkladı.Uğur Koleji'nde de bazı binalar boşaltılırken bazıları da güçlendirilecek. Bahçeşehir kampüsündeki binalardan ikisinde güçlendirme yapılıyor. Bir bina ise yıkılıp yeniden yapılacak. Veliler özel okulların kamu denetçileri tarafından incelenmesi gerektiğini söylüyor. Özel okullarda deprem güvenliğine ilişkin raporlar önümüzdeki günlerde daha sık gündeme gelecek.Özel okulların da denetimlerde çürük çıkması ve uzaktan eğitime geçmesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 250 binden başlayıp 700 bin liraya kadar çıkan özel okul ücretleri çoğunlukla peşin ödeniyor. Okul yönetimlerinden gelen açıklamalara göre toplanan paralardan iade ya da ücretlerde düşüş yapılmayacak. Veliler ise "Okullar öğrenci başına fahiş fiyatlar alıyorlar. Üstelik deprem riskine karşı hiçbir önlem almıyorlar" diye isyan ediyor.