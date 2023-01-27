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Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:23

Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ildeki 11 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

AA
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı

İdarenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki 4, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 3, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

Söz konusu taşınmazlar için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 250 bin lira ila 20 milyon lira aralığında geçici teminat bedelleri belirlendi.

Son teklif verme tarihi, Antalya, İstanbul ve Bursa'daki taşınmazlar için 21 Şubat, Ankara, Aydın ve Yalova'daki taşınmazlar için ise 22 Şubat olarak tespit edildi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınıp görüşmeler yapılarak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılacağı açık artırmayla sonuçlandırılacak.

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Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
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