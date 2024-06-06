Özelleştirme İdaresinin yeni kararları Resmi Gazete’de

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 72 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Asel Gayrimenkul Ticaret ve Sanayi AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Aynı kurumun İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki taşınmazının ise 1 milyar 625 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye satışı onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmaza gelişme konut alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, ağaçlandırılacak alan, park ve yol kullanım kararları getirilmesi ile Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmaza ticaret konut alanı, resmi kurum alanı, rekreasyon alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerine onay verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kavaklı Mahallesi ile Atariye Mahallesi'ndeki taşınmazlara sanayi tesis alanı, park, yol ve yol kenarı koruma kuşağı kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar ve uygulama imar planlarının onaylanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik gelişme konut alanı, özel sosyal tesis alanı, park, genel otopark alanı ve yol kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin nazım imar ve uygulama imar planları değişikliklerine yönelik itirazlar reddedildi.