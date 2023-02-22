Özelleştirme İdaresi’nin bazı satış kararları ile imar planı değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme İdaresi'nin bazı satış kararları ile imar planı değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında yer alan İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Köyü'ndeki taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonucu 24 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Eren Karamanlı'ya satılmasına karar verildi.

Aynı yerdeki bir başka taşınmazın da 26 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Zirvem Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasına dair karar onaylandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bazı taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihalede 57 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Gölmak İnşaat Enerji Hizmet İşletmeleri Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'ndeki taşınmazın 181 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Vilesas Gayrimenkul İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması uygun bulundu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik imar planı değişikliği onaylandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine yönelik itirazların reddedilmesi uygun bulundu.