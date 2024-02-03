Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının özelleştirme kapsamında bulunan Çanakkale ve İstanbul'daki taşınmazlara yönelik imar planı değişiklerinin onaylanmasının kararlaştırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Çanakkale'nin Merkez ilçesindeki taşınmaza yönelik imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi. Kabul edilen itiraz sonucunda hazırlanan imar planı değişikliği onaylanırken, diğer itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki taşınmaza yönelik imar planı değişikliği de onaylandı.