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Giriş Tarihi: 13.2.2024 09:36

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazları satışı uygun bulundu.

AA
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Bazı taşınmazların satışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir'in Bornova ilçesindeki 1959,54 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 44 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Artal Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satışı onaylandı.

Ayrıca mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 8 bin 112,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 66 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Polat Kardeşler Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satışı da uygun bulundu.

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Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı
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